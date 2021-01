Una imagen histórica del descrédito de la democracia americana: un asaltante del Capitolio en el despacho de Nancy Pelosi

Es la imagen del descrédito de la democracia americana, una de las imágenes que formará parte de la historia negra de los Estados Unidos. Se trata de uno de los asaltantes del Capitolio ocupando el despacho de la presidenta de la Cámara de los Representantes, Nancy Pelosi, con los pies encima de la mesa y sonriendo. El manifestante extremista ha dejado un mensaje encima de la mesa de la senadora demócrata más importante de la cámara: "No nos rendiremos". El hombre sonríe con un pie puesto sobre la mesa, haciendo un gesto con una mano y sujetando su teléfono móvil con la otra.