La orina de vaca, la bebida de moda en India para combatir el coronavirus

"Todo estará bien. Vive y deja vivir. Dios reside en cada ser vivo, por lo tanto, todos tienen derecho a vivir", añade Chakrapani, para quien las personas son parte verdadera de la humanidad solo si no ha matando a ningún animal, y "solo entonces no habrá ningún coronavirus". Bajo esta convicción, que sostiene las bases de la medicina tradicional india ayurveda, la vaca es la madre del mundo y "la orina de vaca no es solo orina, sino néctar".