Bahillo denunció varias veces a Martínez, pero no sirvió de nada. La burocracia y falta de recursos humanos y económicos de comisarías y centros para la mujer quedaron otra vez en evidencia cuando la mataron. "Si un día no vuelvo, hagan mierda todo", llegó a escribir en sus redes sociales. Sabía que su vida corría peligro . Y así, angustiada, se lo había hecho saber a algunas amigas en conversaciones y mensajes de audio. Por eso la indignación es todavía mayor, porque el Estado la desprotegió por completo.

Las pancartas reflejaron una cadena de denuncias y demandas: "La Policía no me cuida; me cuidan mis amigas", "Exigimos una reforma judicial feminista", "Quiero ser libre, no valiente", "No más muertes por femicidios".