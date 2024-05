“Hemos quedado en esa posición y hay que seguir”, nos cuentan. Reconocen que no llevaban altas expectativas y que su objetivo era “divertirnos y aprender cosas”. Respecto a Aurelio Manzano, que dijo en ‘Fiesta’ la semana pasada que “habíamos hecho el ridículo porque nos han votado 30 personitas”, dicen que no es cierto:

“Nos han votado casi igual de gente que Francia, estábamos a 20 puntos, lo que pasa es que condiciona mucho si te ha votado el jurado o no. Ellos tienen el control de quién quieren que esté ahí o no. Nosotros estamos contentos y el ganador (Nemo) es digno ganador, llevaba una canción muy chula ('The code') ”, explica Marc.

“Todo el mundo puede tener su opinión, no podemos gustar a todo el mundo, pero hay algo que sí me gustaría decir. La gente no ha entendido la ironía de la canción. Yo no estoy diciendo que quiero que me llamen 'zorra' y la canción no sólo dice ‘zorra’, hay más contenido. La gente ha entendido todo lo contrario”, añade Mery al respecto.