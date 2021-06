El esperado informe de EEUU sobre los ovnis aviva el misterio: no pueden descartar ninguna hipótesis

Los servicios de Inteligencia de Estados Unidos reconocieron recientemente haber detectado más de un centenar de ovnis, y ahora el esperado informe de los Servicios Secretos y el Pentágono, filtrado esta semana al New York Times, no termina de resolver las incógnitas. Solo ofrece una certeza: esos 120 ovnis grabados a lo largo de trece años no pertenecen a ningún programa secreto militar. Al menos de los Estados Unidos, porque no se descarta que puedan ser experimentos supersónicos de Rusia o China.