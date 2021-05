Filtran un vídeo de un ovni en California y el Pentágono confirma su veracidad: "La investigación está en curso"

El Pentágono , la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha confirmado la veracidad de un vídeo filtrado en redes sociales en el que se observa un objeto volador no identificado sobrevolando las costas de California.

El documentalista ha detallado que el suceso tuvo lugar en las proximidades de San Diego y que no dejó ningún rastro extraño a su paso: "La Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó ovnis de forma “esférica” y vehículos transmedium avanzados; aquí hay algunas de esas imágenes", compartía en su cuenta de Twitter.

Además, daba detalles sobre su localización, la hora y que no se recuperó ninguna nave: "Filmado en el Centro de Información de Combate del USS Omaha / 15 de julio de 2019 / área de advertencia frente a San Diego a las 11 p.m. PST. No se encontraron restos. No se recuperó ninguna nave".