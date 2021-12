Israel ya prueba en un experimento la eficacia de una cuarta dosis contra el covid

Aún así, la inoculación de la dosis de refuerzo se ha estancado : más de un millón de israelíes elegibles para recibirla no se la han puesto, según el diario local Haaretz, que detalla que este grupo no tiende a ser anti-vacunas, pero por ahora habría valorado que tuvo suficiente tras ponerse dos dosis y querría evitar la tercera.

Pese al temor por la ómicron, a lo que Israel reaccionó con un cierre de fronteras a extranjeros aún vigente, la cifra de contagios en el interior del país es baja, no hay restricciones severas y muchos "no se sienten en riesgo", remarca Efrati. A su vez, la vacunación de niños entre cinco y once años avanza poco desde que inició a fines de noviembre: solo el 10% ha recibido alguna dosis, lo que indica cierta desconfianza entre los padres. Asimismo, solo en torno al 60% de menores entre 12 y 15 años se han vacunado, otro porcentaje relativamente reducido.