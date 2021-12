Este nuevo linaje de ómicron se denomina BA.2, ya que el original es llamado BA.1 , y se ha detectado ya en algunos países como Sudáfrica, Australia y Canadá , aunque no descartan que se haya extendido por otros territorios.

Los linajes BA.1 y BA.2 , "están bastante diferenciados genéticamente" y además "pueden comportarse de manera diferente ", ha sostenido al respecto, en declaraciones a The Guardian , el director del Instituto de Genética del University College de Londres, François Balloux.

El nuevo linaje no tiene la mutación característica en el gen S que permite que la variante ómicron BA.1 se identifique a través de un test PCR, el tipo de prueba que más se ha utilizado hasta la fecha para rastrear la nueva variante.

La variante BA.2 se detecta como cualquier coronavirus mediante todas las pruebas habituales y se puede identificar como la variante ómicron mediante pruebas genómicas, pero los casos probables no se muestran en aquellas pruebas PCR rutinarias que aportan los resultados más rápidos.

Algunos investigadores llaman a este tipo de ómicron el "sigiloso", ya que no se puede distinguir de otras variantes mediante PCR. No obstante, los expertos creen que "no hay nada que temer todavía", según explicó el médico y biólogo computacional del Instituto CSIR de Genómica y Biología Integrativa, Vinod Scaria.