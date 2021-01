Una jueza concede a Jake Angeli, que asaltó el Capitolio vestido de bisonte, comer solo alimentos ecológicos

Jake Angeli , el hombre que participó en el asalto al Capitolio vestido de bisonte , no deja de sorprender. Ha estado tres días, desde que se entregó al FBI, sin comer porque la alimentación no orgánica no le sienta bien . La jueza Deborah Fine ha tomado cartas en el asunto al considerar su ayuno 'profundamente preocupante' y ha ordenado a la prisión que encontrara una manera de satisfacer las demandas de Chansley. Alega para ello, motivos religiosos.

El también llamado ‘Lobo de Yellowstone' se entregó la FBI a la vuelta de Washington, hace tres días. No está preocupado por los cargos a los que se enfrenta. Según ha dicho su madre, Martha Chansley, Angeli entró “a puertas abiertas” en el Capitolio . Lo que realmente le angustia es que no ha comido nada desde que está detenido.

"Se enferma gravemente si no come alimentos orgánicos", ha explicado su madre, Martha Chansley, a varios medios locales. El hombre vestido de bisonte tiene una dieta muy estricta y no come nada que no sea orgánico.