Biden gana, Trump, you are fired

Biden se convierte así en el 46º presidente de los Estados Unidos ganando a Donald Trump, candidato republicano, quien habitaba en la Casa Blanca desde el 20 de enero de 2017. Muchos partidarios demócratas han recordado a Donald Trump la famosa frase 'you are fired' (estas despedido) que él mismo popularizó en un reality show norteamericano.

Pero lo que le queda a Biden por delante para habitar la Casa Blanca no es nada fácil, ya que el equipo de Donald Trump, con su líder a la cabeza, ha anunciado que llevará a los tribunales los resultados electorales , a los que ha tachado de “fraude”.

Las pataletas de Donald Trump hacen tambalear el apoyo republicano

La diatriba pronunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en una conferencia de prensa sin preguntas en la puso en cuestión nada menos que el proceso electoral americano -- y en la que, una vez más, volvió a denunciar un fraude electoral sin pruebas que sustentaran sus acusaciones ni tribunal que las refrendara --, ha supuesto una ruptura entre el mandatario y su círculo íntimo de asesores con el Partido Republicano, cuya cúpula guarda un escrupuloso silencio, y con su brazo de comunicación, el canal conservador Fox News, que no le sigue en su teoría conspiranoica.



Las reacciones a la comparecencia han vuelto a poner de manifiesto las diferencias que siempre han separado a Trump del partido Republicano que dice representar. Sin ir más lejos, la noche electoral del miércoles, después de que Trump llegara a declarar su victoria electoral en pleno recuento, el líder republicano en el Senado y, a todos los efectos, máximo responsable del partido fuera de la Casa Blanca, Mitch McConnell, no dejó lugar a dudas de su postura: "Decir que has ganado las elecciones y esperar a que termine el recuento son dos cosas distintas".