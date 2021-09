John O’Neill, el hombre del FBI que predijo un 11S y acabó muriendo en el Word Trade Center

“No van a darse por satisfechos hasta que echen abajo esas dos malditas torres”. Lo había dicho muchas veces ante asesores presidenciales pero John O’Neill, el mayor experto del FBI de Osama Bin Laden, volvió a decirlo el 10 de septiembre, al salir del restaurante: "Por lo menos siempre voy a poder decir que mientras yo estuve en la oficina del FBI, en Nueva York nunca se produjo un atentado”. Lo desvelaba el New York Magazine y el documental 'The Man Who Knew', donde se descubre el carácter premonitorio del agente. Chris Isham, de ABC News, le había dicho, en broma: "Ahora tienes un trabajo suave en el WTC. Allí no van a meterte bombas otra vez". Después de reflexionar, O’Neill contestó: "Todavía tienen en mente terminar el trabajo. Lo harán de nuevo". Lo hicieron el día siguiente.