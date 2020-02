Trump, Bolsonaro, Johnson: por qué triunfa el 'efecto joker' de la política

"Una idea falsa, pero clara y precisa, tendrá más poder en el mundo que una idea verdadera y compleja". No, no es un eslogan actual, aunque podría serlo. Lo dijo Alexis de Tocqueville, y hoy vivimos inmersos en esta realidad. No es la única. Los Joker de la política triunfan, al igual que el filme protagonizado por Joaquin Phoenix (ganador de un Oscar), que arrasa en la taquilla americana y mundial recaudando ya más de 1.000 millones de dólares presentando a un inadaptado, enfermo, como un líder al que siguen las masas por su capacidad de ir contra el sistema.