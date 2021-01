Un joven de 24 años se precipita al vacío en los aledaños del Capitolio

Un joven 24 años se ha precipitado al vacío en los aledaños del Capitolio durante el asalto que se ha producido en plena sesión de ambas cámaras del Congreso para certificar la victoria del candidato demócrata, Joe Biden, en las elecciones del 3 de noviembre. Se encuentra herido crítico y no es la única víctima en esta jornada negra para la democracia americana.

En mitad del caos, también una mujer ha fallecido por un disparo en el pecho, sin que estén claras las circunstancias. Las autoridades no han identificado a esta mujer, que ha sido evacuada en estado crítico del edificio y finalmente ha muerto.

Asalto al capitolio

Tras superar esta barrera, se han enfrentado a la Policía, mientras que varios agentes han hecho uso de gas pimienta para intentar dispersar a la multitud, según ha informado la cadena de televisión CNN. Además, también se ha utilizado gas lacrimógeno, pero por el momento no está claro si lo han usado los manifestantes, que portaban banderas en las que puede leerse "No me amenaces".