La historia de Ana Paola, la joven mexicana que vendió su pelo para salvar a su abuelo con coronavirus

Así que no se le ocurrió nada mejor que acudir a las redes sociales y poner a la venta su melena . Cualquier cosa con tal de poder comprar una bombona de óxígeno , inalcanzable para la modesta economía familiar.

La joven consiguió 2.500 pesos por su melena

"Teníamos que conseguir oxígeno, veía a los adultos de mi familia preocupados porque está caro, todos estaban juntando el dinero. Entonces yo le pregunté a mi hermana si me hacía una foto para subirla al Facebook y vender mi cabello ", rememora Ana Paola en Milenio .

Su idea tendría recompensa, pues lograría obtener 2.500 pesos (algo más de 100 euros) que entregaría automáticamente a su tía para costear los gastos de su abuelo, postrado en la cama de su casa sin poder ganarse su sueldo como mecánico de un taller y que tiene decidido combatir el coronavirus en compañía de su mujer y no ingresado en un hospital.

"Prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito"

"Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos, mi cabello vuelve a crecer, me quedó muy cortito, pero bueno desde antes de que me lo cortara muchísimas personas me apoyaron", concluyó en la entrevista.