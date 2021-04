A sus 27 años de edad, es uno de los artistas musicales con más ventas de la historia, pero este camino hacia la fama no ha sido nada fácil para él: "Te despiertas un día y tus relaciones están jodidas y eres infeliz y tienes todo este éxito en el mundo, pero estás como: Bueno, ¿de qué vale esto si todavía me siento vacío por dentro? ", narra el artista.

Bieber saltó a la fama muy joven. En el verano de 2009, con solo 15 años, publicó su primer sencillo, 'One Time', y poco después su álbum debut 'My World'. Sus primeros pasos ya le convirtieron en el primer artista en tener siete sencillos de un álbum debut en la Billboard Hot 100. Con solo 16 años comenzó sus giras mundiales, convertido en todo un ídolo adolescente.

Todo esta éxito mundial a una edad tan temprano comenzó a cambiarle el comportamiento: "Cuando eres un niño y aún no tienes una identidad, y estás tratando de descubrir quién eres, y que todos digan lo bueno que eres, lo increíble que eres. Empiezas a creer esas cosas. Y el ego se instala" asegura. "Ahí es donde entran las inseguridades. Y luego comienzas a tratar a las personas de cierta manera y a sentirte superior y por encima de las personas. Y luego está todo este cambio dinámico. Me acabo de despertar un día y estoy como, ¿Quién soy? No lo sabía. Y eso me asustó ", confiesa.