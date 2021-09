Bilal Kamiri, portavoz talibán: "La culpa del atentado en el aeropuerto es de EEUU, no vamos a hacer daño"

Los periodistas Álvaro López y Guillermo Lerma han logrado que Bilal Karimi, portavoz de la cúpula militar de los talibanes , hable en exclusiva para ' El programa de Ana Rosa' . en la que se defiende las acusaciones de masacrar a la población casa por casa con el argumento de que no quieren hacer daño a nadie, en especial a los españoles porque quieren que trabajen en Afganistán. La idea de los talibán es evitar que la gente competente abandone el país. No parece eso ser lo que demuestra la realidad cuando ni siquiera las mujeres embarazadas están libres de ser asesinadas.

El portavoz talibán abre la puerta a que más gente pueda salir del país, algo que pocos creen viendo las dificultades que han puesto hasta el momento. Salir de un país libremente, un derecho para todo ciudadano, también está bajo el régimen talibán limitado a que el aeropuerto de Kabul ya esté abierto. "Podrán salir siempre con pasaporte y visado, hacerlo de forma legal y como en todo el mundo"., dice ahora el portavoz talibán olvidando los registros casa por casa. " Están perdonados todos, no vamos a hacer daño, todos ellos pueden libremente salir por su ciudad, hacer una vida normal, no hace falta que sigan escondidos", señala intentando dar una imagen de moderación para poder obtener las ayudas que necesitan para que el país "vuelva a levantarse".

Y no es solo eso lo que ya ha cambiado en Kabul. Los burkas y los niqabs habían desaparecido de las calles de Kabul, pero desde que los talibanes llegaron al poder en Afganistán hace apenas un mes las prendas que apenas dejan al descubierto los ojos se ven cada vez con más frecuencia en ciudades y poblados. Ahora es oficial que las estudiantes de centros escolares y universidades privadas tendrán que usar el niqab para acudir a clases, que además estarán segregadas por sexo. Es decir, estarán a salvo si cumplen con unas leyes inimaginables en cualquier otro lugar del mundo. Pero los talibanes siguen con su campaña de propaganda, aun cuando esta es tan sonrojante como dar una entrevista para que la población no huya ni tenga miedo con un periodista rodeado en directo de soldados armados. EEUU no quiere ya ser el gendarme del mundo, y aunque desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles muestra su desolación por el abandono a la población de Afganistán, la realidad es esa. Les hemos abandonado. Y las negociaciones con los talibán no han acabado.