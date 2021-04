Katy Perry afirma que ha dejado de depilarse las piernas desde que es madre

En esta ocasión, las palabras de Katy Perry, que no han pasado desapercibidas en las redes sociales, como informa Page Six, las pronunció durante una emisión del programa ‘American Idol’, nada más valorar la actuación de una concursante: “Tu voz es una experiencia espiritual. Es angelical, de otro mundo. Como nueva madre, no tengo mucho tiempo, así que he dejado de depilarme las piernas, pero cuando cantabas, el vello de mis piernas creció una pulgada y media. Tengo escalofríos en todo el cuerpo”, manifestó, lo que desató la reacción de sus compañeros en el programa, ante lo cual la de Santa Bárbara puso las piernas encima de la mesa para que lo comprobaran: “No la toques”, advirtió, bromeando, ante lo que el también cantante Luke Bryan confirmó: “Literalmente tiene pelos en las piernas”.