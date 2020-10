Kayleigh McEnany, la jefa de prensa de la Casa Blanca, da positivo sin síntomas

Más de 60% de los americanos considera que su presidente podría haber evitado infectarse de coronavirus si hubiera tomado precauciones. No lo ha hecho, ni se ha tomado muy en serio el virus (tampoco al salir con su coche poniendo en riesgo a los agentes que velan por su seguridad. Ahora hemos sabido que la jefa de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ha informado de su positivo en covid-19, días después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, confirmarse que padecía coronavirus. "Después de dar negativo consistentemente, cada día desde el jueves, he dado positivo en covid-19 la mañana del lunes. No estoy experimentando síntomas", ha publicado en sus redes.