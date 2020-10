El tratamiento médico por todo lo alto de Trump aviva el 'síndrome VIP': el problema de la desigualdad sanitaria

Desde que el pasado 2 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump, confirmaran su positivo por coronavirus después de la prueba que se realizaron las noticias sobre el estado de salud del mandatario estadounidense no han dejado de surgir.

Sobre esto último, su tratamiento, también se ha iniciado un debate internacional. El líder del partido republicano comenzó a tratarse con el antiviral remdesivir, pero no es el único fármaco que ha recibido. Los médicos le han administrado "un cóctel de anticuerpos policlonales" , como recoge Russia Today, cuya combinación con el remdesivir todavía no se sabe si es segura.

El mensaje con este tratamiento es que, si eres una persona reconocida, podrás acceder a todo tipo de tratamientos mientras que si eres un ciudadano de a pie no. Pero como explica Jeremy Faust, médico del Brigham & Women’s Hospital en Boston, si estos medicamentos no se dan en gente corriente es porque todavía no han sido probados al 100%.