Las lamentables condiciones en las que se encuentran los ucranianos que se esconden en un búnker

"Seguimos apoyando uno a otro porque no hay otro remedio para no volvernos locos en todo este manicomio que está pasando. No sé cuántas veces al día nosotros oímos sirenas oímos disparos, no sabemos que son bombas rusas, o cohetes, o no sé qué", apostilla Olena. Armamento que está dejando su ciudad arrasada, destruida.