Vieron morir a su hija por covid con solo 25 años y alertan a los jóvenes: "No sabéis cómo es este virus"

Han visto morir a su hija por coronavirus con solo 25 años. "Tomaos en serio el virus porque os puede matar siendo jóvenes", es el resumen de su mensaje a todos los que se saltan las normas o no se toman en serio el coronavirus. La historia la ha desvelado The Guardian. No es solo en España donde muchos son los que no se toman en serio el virus, dando por hecho que su perfil no les hace ser víctimas graves.