Por qué a los jóvenes no les llegan los mensajes de advertencia sobre el coronavirus

La muerte de un hombre de 32 años en La Rioja confirma lo que llevan diciendo expertos y autoridades sanitarias. El coronavirus no entiende edad, aunque es cierto que la mayoría de los casos que derivan en neumonías y otras complicaciones son persona mayores con patologías, los jóvenes se convierten en transmisores del Covid-19 . Entonces, por qué se descuidan y no escuchan los mensajes ni advertencias para evitar contagiarse.

Los jóvenes no son inmunes al coronavirus como muchos de ellos creen. De hecho, esa es una de las grandes preocupaciones de Sanidad que reitera el mensaje de prudencia. Sin embargo, a pesar de lo repetido estos mensajes no terminan de calar en los chavales que se contagian en grupo y, lo que es peor, se llevan el virus a casa infectando a los más vulnerables .

Una psicóloga cree que a los adolescentes les cuesta entenderlo, porque tienen el cerebro bombardeado, "cortocircuitado", un estado propio de esa edad, pero no se puede tirar la toalla dada la gravedad de la situación.

Hay muchos, sin duda, que cumplen las medidas de seguridad, pero otros tantos que creen que el Covid-19 no va con ellos y priorizan las fiestas y las reuniones con sus amigos, a pesar de los riesgos que esto conlleva. No solo Sanidad, también desde las comunidades han lanzado campañas para concienciar a los jóvenes sobre el uso de la mascarilla y el respeto de la distancia social, como esta que trasladad perfectamente el objetivo: Si se cuidan ellos, cuidarán de todos los demás.