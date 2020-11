En libertad el detenido por el ataque contra un sacerdote ortodoxo en Lyon: "Nada permite involucrarlo"

El fiscal de Lyon, Nicolas Jacquet, ha reconocido por su parte que el arma empleada en el ataque, un rifle de caza según los testigos, no ha sido encontrada en posesión del sospechoso , y de momento las pesquisas se limitan a lo que parece ser un intento de asesinato por cuestiones personales.

El sacerdote no vestía el traje tradicional en el momento del ataque, no se llevó a cabo ninguna ceremonia religiosa en la iglesia ortodoxa y los testigos no escucharon ninguna justificación religiosa.