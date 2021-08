Lluvia de críticas a una enfermera tras pinchar erróneamente la vacuna: el líquido de la dosis salió disparado

Al darse cuenta que la dosis no le ha sido suministrada correctamente, el paciente se lo comunica a la trabajadora sanitaria que pronto recula y le extrae la aguja. Según ha comentado él mismo en sus redes sociales, tras este error la enfermera le volvió a pinchar otra vacuna para suministrarle correctamente su dosis.

Nada más publicar el vídeo, sus seguidores comenzaron a criticar el trabajo de la enfermera. Sin embargo, el protagonista del vídeo corrió a defenderla y pidió a todos sus seguidores que no criticasen el trabajo del personal sanitario ya que se encontraban muy cansados con estas duras jornadas de vacunación. Además, él mismo justificó la razón por la que compartía el vídeo: "Solo me pareció muy gracioso todo lo qué pasó y al final me pusieron otra dosis".