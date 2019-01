Viaje a Cota 905: Donde los niños como Luis, y Moisés contradicen a Errejón y no comen tres veces al día

Aunque parezca mucho más pequeño, Luis tiene quince años. Hace tiempo que come solo a veces, por eso su crecimiento, como el de tantos niños de esta Venezuela despiadada, se ha ido apagado. "Aquí los menores, como él , tienen miedo, pero no al coco". Temen más al hambre. Este es el viaje a Cota 905, un recorrido por la Venezuela que pasa hambre y no come tres veces al día.