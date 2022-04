Emmanuel Macron pone fecha al fin de la guerra de Ucrania: el 9 de mayo ¿por qué?

En otra entrevista con el diario Le Parisien, Macron insistió en que no ha sido ni ingenuo ni complaciente con Putin y reveló también que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, le ha pedido que mantenga ese diálogo, porque él no puede hablar directamente con el presidente ruso. En cualquier caso, Macron quiso dejar claro que Rusia rechaza las propuestas francesas y de otros países, como Turquía y Grecia, para organizar pasillos de evacuación humanitaria, por ejemplo, en la ciudad de Mariúpol. En concreto, el mandatario francés denunció que el poder ruso elige a la gente que puede ser evacuada para llevarla a Rusia y eso "no es una operación humanitaria".