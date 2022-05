¿Cómo sería ahora Madeleine McCann, 15 años después de su desaparición?

Los padres de Madeleine mostraron durante varios años su temor a que la gente no reconociera a su hija a medida que pasaba el tiempo. La segunda recreación se publicó en 2012, cuando el CEOP volvió a actualizar el aspecto de la niña.

Desde las redes sociales apuntaron: "Esta imagen no ha sido encargada ni respaldada por Gerry y Kate ni por la Operación Grange (agentes que llevan la investigación). Gracias por ayudar en la búsqueda".

Desde entonces no se han publicado nuevas recreaciones. La pequeña sigue en paradero desconocido, ya que no se ha descartado ninguna hipótesis, no obstante, sus padres reciben este aniversario de distinta forma al haber un sospechoso principal en el caso: Christian Brueckner. Las autoridades alemanas dijeron tener fundamentos de que la Madeleine había sido asesinada y que era el culpable.