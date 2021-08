El alegato de una madre que se vacunará contra la covid pese a estar en contra: "Pienso en responsabilidades"

Constance Hall, una madre y bloguera australiana, compartió sus planes de vacunarse contra la covid19 en Instagram y Facebook, a pesar de no quererlo en primer lugar. La mujer dejó claro que no quiere recibir la vacuna y reveló la decisión de por qué se vacunará de todos modos , lo que provocó numerosas reacciones de usuarios.

Constance Hall escribió: "¿Quiero la vacuna contra la covid? Diablos, no. Pero no quería un millón de inyecciones antes de ir a África, ni tampoco quería que me metieran una cámara diminuta en el trasero en mi última colonoscopia o la incisión que me hicieron entre la vagina y el trasero por la que finalmente asomó la cabeza de mis hijas".