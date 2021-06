La mascarilla en exteriores ha sido una medida que no han usado todos los países. Y muy pocos lo han hecho durante tanto tiempo como España. Entre los que recientemente han levantado la obligación de llevarla están Francia, Hungría, Polonia o la región de Bruselas . En Islandia, si has pasado la covid-19, también puedes librarte de la mascarilla. Dinamarca es el primer país europeo que incluso la ha suprimido en interiores. . Italia tampoco se ha puesto fecha al fin de su obligatoriedad. En ese país se impuso su uso al aire libre el pasado octubre (excepto en Lombardía y Toscana, que lo hicieron seis meses antes). Malta es el país más exigente en este sentido, pues lo impone desde los tres años. La web de la Unión Europea 'Re-open EU' recoge de forma actualizada las recomendaciones de los gobiernos de la UE en torno a la mascarillas y otras cuestiones referidas al covid.

En Francia no es obligatoria la mascarilla al aire libre

A partir del 17 de junio, el uso de máscaras ya no es obligatorio al aire libre. Las máscaras son obligatorias en lugares públicos cerrados. Además, el uso de una máscara también es obligatorio para cualquier persona mayor de 11 años en el transporte público, taxi, restaurantes, cafeterías, bares (obligatorios para el personal y los clientes al desplazarse), en la escuela (obligatorio para los profesores, el personal docente y los estudiantes – no recomendado en los jardines de infancia), en los casinos y para las personas vulnerables. Se prevé una excepción para las personas con discapacidad: en este caso, se requiere un certificado médico.

Portugal mantiene el uso de la mascarilla en espacios exteriores si no hay distancia social

El uso de máscaras faciales es obligatorio en el transporte público, tiendas y supermercados, y en todos los demás espacios interiores públicos. También es obligatorio en espacios exteriores y lugares de trabajo donde no es posible mantener 2 metros de distancia, y cuando las personas no son del mismo hogar. Los niños menores de 10 años están exentos. Las exenciones también están disponibles por razones médicas certificadas.

En Alemania, mascarillas a partir de los seis años

Todos los mayores de 6 años deben llevar una máscara facial en el transporte público, los edificios públicos y las tiendas. Se requieren máscaras médicas (mascarillas quirúrgicas, máscaras KN95 o FFP2). Las máscaras faciales también deben usarse en lugares donde no se pueda mantener la distancia social (1,5 metros). El uso de máscaras es obligatorio en las escuelas para los alumnos del séptimo grado (12-13 años) hacia arriba.

Bélgica: en Bruselas no se lleva mascarilla en la calle

El uso de una máscara sigue siendo muy recomendable en todos los demás lugares públicos, y es obligatorio cuando no es posible mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros. Las autoridades locales también pueden adoptar medidas más restrictivas.

Italia mantiene el uso de mascarilla en exteriores salvo que estés solo

Es obligatorio llevar una máscara facial en espacios cerrados, incluidos los medios de transporte y en cualquier situación en la que no sea posible garantizar la distancia de seguridad interpersonal. Además, es obligatorio llevar siempre un dispositivo de protección respiratoria y llevarlo al aire libre, con excepción de los lugares donde se garantice la condición de aislamiento de otras personas. Los niños menores de seis años, los que realizan actividades deportivas y las personas con discapacidad que no son compatibles con el uso de la máscara no están sujetos a la obligación. El uso de máscaras faciales es muy recomendable incluso en hogares particulares, en presencia de personas no-habitantes.