Mariah Carey se ha convertido en la reina de la navidad con su 'All I Want For Christmas Is You'

La cantante estadounidense ha sacado un nuevo villancico, 'Fall in Love at Christmas'

Mariah Carey se ha unido a Khalid y a Kirk Franklin para desear una Feliz Navidad

No hay Navidad sin Mariah Carey. La cantante estadounidense se ha convertido en la reina de la navidad y cada año su 'All I Want For Christmas Is You' es el clásico inapelable de estas fechas. Sin embargo, este éxito no es el único que la artista aprovecha para dar vida en navidades. La artista cada año saca además un tradicional villancico para felicitarnos las fiestas.

En esta ocasión, su villancico se titula 'Fall in Love at Christmas', y en él une su voz a la de la estrella del pop Khalid y al artista de gospel Kirk Franklin. Juntos entran una vez más en nuestras casas para ser la banda sonora de estas fechas tan especiales.

Un bar prohíbe poner el ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey antes del 1 de diciembre

Un bar de Texas, EEUU, se ha convertido en noticia internacional después de hacer viral la peculiar prohibición que han dispuesto en su establecimiento: el pegadizo y ya tradicional ‘All I Want for Christmas is You’ no podrá sonar antes del 1 de diciembre. Y más allá, advierten: a partir de ese momento, podrá ponerse la canción de Mariah Carey en el establecimiento, pero solo una vez por noche.

Así lo recalcan en el ‘Stoneleigh P’ de Dallas, donde a priori puede parecer que no son muy amigos del tema de la artista neoyorquina, que a menudo es repetido hasta la saciedad en distintos establecimientos durante las Navidades e incluso desde mucho antes, consagrándose como una canción más que recurrente.