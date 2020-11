Mata a golpes a la hija de su pareja, de solo 2 años, porque no le dejaba estudiar

No era la primera vez que pegaba a la niña

Allí, la mujer admitió a los sanitarios que no era la primera vez que su pareja agredía a la niña y que no le había denunciado por miedo . Su confesión permitió a los trabajadores del hospital alertar a la Policía, que detuvo a Juan Gerardo Paz en el domicilio en el que residía con su pareja y las dos hijas de esta.

Dos días después, se celebró un juicio rápido en el que el acusado admitió los hechos. "Lo único que puedo decir es que no medí las consecuencias", declaró, añadiendo que "no me di cuenta de lo que estaba haciendo, no quería generarle daño a la mujer que amo".