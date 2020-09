Mata a su hermana de 18 años en Nápoles por no soportar su relación con una pareja transgénero

Ciro, pareja de la joven fallecida, asegura que trataron de escapar y les persiguieron

La pareja de la víctima afirma que Michele Antonio gritaba "tengo que matarte"

El acusado se defiende y dice que "no tenía intención de matar a su hermana"

Un hombre italiano de 30 años, identificado como Michele Antonio Gaglione, permanece en prisión acusado del asesinato de su hermana Maria Paola, de 18 años, y de causar lesiones contra su pareja transgénero, Ciro Migliore, de 22. El joven habría perseguido la scooter en la que viajaban su hermana y su relación, provocando un grave accidente en la madrugada del pasado sábado 11 de septiembre en la localidad de Acerra, Nápoles, que causó el fallecimiento de su familiar. Según los investigadores, el acusado no podía soportar la relación homosexual de su hermana.

El juez de instrucción de la localidad, Fortuna Basile di Nola, decidió la entrada en prisión del hombre y confirmó la acusación de lesiones contra la pareja de Maria Paola. Michele Antonio confirmó ante el juez que se había arrojado contra Ciro tras la caída de la scooter y que lo había golpeado. Desde el pasado sábado, permanece interno en la clínica Villa dei Fiori de Acerra con una fractura en el antebrazo. "Apelaremos al Tribunal de Revisión", comentó recientemente su abogado.

La familia de María Paola no habría aceptado nunca la relación estable que mantenía la joven desde hace tiempo con su pareja Ciro, según comentó el implicado en una entrevista con el diario Corriere. "No querían que estuviéramos juntos porque decían que éramos dos niñas. Pero no es verdad. No soy una mujer. Tenía 15 años cuando me di cuenta de que era un hombre, me sentí y me siento como un hombre. Y María Paola siempre me ha querido como hombre", señaló.

Michele Antonio habría perseguido durante 16 minutos a su hermana hasta que esta perdió el control de su scooter y cayó golpeándose la cabeza contra una columna de hormigón. El hombre, según los medios locales, en un ataque de violencia con su hermana en el suelo sin vida, se habría abalanzado contra Ciro. El acusado, además, reconoció que intentó detener la scooter en la que viajaba su hermana con patadas. No obstante, alegó que no se dio cuenta de la situación de su hermana tras el accidente y que "no tenía intención de matarla". Las autoridades le acusan de un delito de homicidio y otro de violencia agravada por homofobia.

"Michele había salido a convencer a María Paola de que se fuera a casa, pero no la embistió. Fue un accidente", según recoge la versión de los hechos publicada por los padres y relatada por el párroco del Parque Verde de Caivano, Don Maurizio Patriciello. La madre de Ciro, por su parte, aporta una versión muy distinta y acusa al joven de "haber cometido deliberadamente el asesinato".

La versión de Ciro tampoco coincide con la versión de la familia y del agresor. Según su declaración, fueron perseguidos cuando trataban de escapar desde Caviano hasta Acerra. Michele Antonio, durante la persecución, habría gritado mientras iba detrás "tengo que matarte", asegura el joven.