Un médico español desde la zona cero de Italia: “Muchas personas nos vamos a contagiar. No pasa nada”

Pau Mateu, un médico español que trabaja en el hospital de Piacenza, zona cero del coronavirus en Italia, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a través de su canal de Youtube.“Muchas personas nos vamos a contagiar del coronavirus. Igual yo ya lo he pasado. No pasa nada. Tranquilidad. El coronavirus no es el ébola, ni VIH”.