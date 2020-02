Última hora del coronavirus: El Gobierno de Italia acusa de la expansión a la mala gestión de hospital que no siguió los protocolos

Conte ha ido más allá para dejar claro que las regiones no tienen un sistema de coordinación pensado para una epidemia nacional, por lo que si llegado el caso el Gobierno tiene que asumir la gestión completa de la crisis por el coronavirus en el país lo hará. "Si no lográsemos ( coordinarnos), estaramos preparados para tomar medidas que restrinjan las prerrogativas de los gobernadores, aunque no tenemos que llegar a esto", subrayó el primer ministro italiano.