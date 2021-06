Meghan Markle no volará a Reino Unido para apoyar a Harry en la inauguración del monumento a Diana

Meghan Markle no volará al Reino Unido para acompañar al Príncipe Harry en la inauguración de la estatua de la Princesa Diana en Kensington Palace este 1 de julio, fecha en la que Lady Di habría cumplido 60 años.

Había dudas sobre si la duquesa de Sussex, de 39 años, asistiría a la ceremonia después de haber dado a luz a la pequeña Lilibet Diana hace solo 12 días. Finalmente Meghan se quedará en Estados Unidos con Archie y la bebé en lugar de viajar más de 8.000 kilómetros desde California, según 'The Sun'.

Sin embargo, fuentes reales habían apuntado a algunos medios estadounidenses que Meghan volvería para apoyar a su esposo, ya que las relaciones familiares han "empeorado" desde el funeral del príncipe Felipe. La fuente le dijo a Radar Online :"Meghan sabe lo difícil que fue asistir solo al funeral de su abuelo y no quiere que eso vuelva a suceder".

El padre de Meghan acusa a Oprah de aprovecharse

Thomas Markle alegó que Oprah engañó a Harry para que revelara cosas en la televisión que no debería haber dicho. "Creo que los está usando para construir su red de influencias y sus nuevos programas y creo que se aprovechó de un hombre muy debilitado y logró que dijera cosas que no debería estar diciendo en televisión", dijo.

"Ella no estará de acuerdo, por supuesto, e incluso puede demandarme, no me importa. Pero la conclusión es que está jugando con Harry", añadió el consuegro del príncipe de Gales. Por otro lado, Thomas Markle dijo que estaba "decepcionado" por enterarse del nacimiento de su nueva nieta Lilibet Diana después de que Meghan y Harry lo revelaran en un comunicado