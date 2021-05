En enero de 2019, Meghan Markle estaba profundamente deprimida

El duque de Sussex afirma que no sabía cómo manejar su confesión

Sintió paralelismos con su madre al salir con "alguien que no era blanco"

El príncipe Harry, duque de Sussex, ha revelado en una entrevista con Oprah Winfrey, en la que trata nuevos detalles de su vida personal, que lo que impidió que su esposa Meghan Markle se suicidara fue la preocupación que ella tenía de que él "perdiera a otra mujer" en su vida, en referencia al fallecimiento de su madre, Diana de Gales, según recoge Daily Mail.

La noche en la que Meghan Markle le dijo que tenía tendencias suicidas

En la nueva serie documental 'The Me You Can't See', programa de Apple TV+, el príncipe Harry habló de su ansiedad y sensación de estar atrapado en el palacio, y de la negativa de su familia a ayudar cuando Meghan sintió pensamientos suicidas. También habló de su incapacidad para procesar el dolor por la muerte de su madre; la impotencia que sentía cuando luchaba por protegerla; y su dependencia de las drogas y el alcohol para adormecer el dolor.

Durante la entrevista, Harry trató de la noche en la que Meghan le dijo que tenía tendencias suicidas y acusó a la familia real británica de "silencio total" y "negligencia total" tras la confesión de su esposa. Según recoge Daily Mail, el programa muestra imágenes de los duques de Sussex sentados juntos mientras se apagaban las luces en el Royal Albert Hall de Londres durante un evento hace dos años, antes de que ella comenzara a llorar.

La pareja llevaba menos de un año casada y ella estaba embarazada de su hijo Archie cuando, en enero de 2019, le dijo que estaba profundamente deprimida. "Lo que le impidió llevarlo a cabo (quitarse la vida) fue lo injusto que sería para mí después de todo lo que le había sucedido a mi madre y ahora estar en una posición de perder a otra mujer en mi vida, con un bebé dentro de ella, nuestro bebé", señala Harry.

El príncipe Harry asegura que Meghan Markle "no estaba loca"

Meghan reveló por primera vez el trauma de esa noche en su entrevista de marzo con Oprah. Lo que más le asustaba, cuenta Harry, era su claridad de pensamiento. "Ella no había 'perdido la cabeza', no estaba loca. No se automedicaba, ya fuera con pastillas o con alcohol. Estaba absolutamente sobria. Estaba completamente cuerda. Sin embargo, en la tranquilidad de la noche, estos pensamientos la despertaron", comenta el duque de Sussex.

Harry revela que no sabía cómo manejar su confesión, que se habría producido antes del evento benéfico en Londres. "Estoy algo avergonzado de la forma en que lo traté", dijo. "Debido al sistema en el que estábamos y las responsabilidades y los deberes que teníamos, tuvimos un abrazo rápido y tuvimos que salir rápido. Luego sal a una pared de cámaras y finge que todo está bien. No había una opción para decir, sabes qué, esta noche, no vamos a ir, porque imagina las historias que surgen de eso", señala Harry.

"Mientras mi esposa y yo estábamos en esas sillas, agarrándonos de la mano, en el momento en que se apagan las luces, Meghan comenzó a llorar. Lo siento por ella. También estoy muy enfadado conmigo mismo porque estábamos atrapados en esta situación", revela Harry.

Los paralelismos con la historia de Lady Di

El príncipe Harry insistió en el momento en que Meghan confesó pensamientos oscuros. "Estaba avergonzado de que se pusiera tan mal. Me avergonzaba ir con mi familia, porque, para ser honesto, sé que no voy a obtener de mi familia lo que necesito. Tuve un hijo en el que prefería concentrarme únicamente, en lugar de preguntarme si mi esposa terminará como mi madre y yo tendré que cuidarlo por mí mismo", destacó.

El duque de Sussex temía que la "historia se repitiera" después de que comenzara a salir con Markle, y recordó que su madre fue perseguida hasta la muerte mientras ella estaba saliendo con "alguien que no era blanco". Diana, la princesa de Gales, murió en 1997 junto al productor de cine egipcio Dodi Al Fayed, con quien había estado saliendo durante varios meses.

Harry dijo que sintió que había paralelismos en sus historias cuando siguió los pasos de su madre y comenzó a salir con una persona de color. "Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco. Y ahora mira lo que pasó. Es increiblemente desencadenante perder a otra mujer en mi vida. Y todo vuelve a las mismas personas, el mismo modelo de negocio, la misma industria", señaló.

La familia real británica trató de evitar su marcha

Harry, de 36 años, que comenzó a salir con Markle en 2016 y se casó con ella en 2018, dijo que ha estado viendo a un terapeuta durante los últimos cuatro años. Le dijo a Winfrey que lo encontraba increíblemente beneficioso y que el proceso lo ayudó a lidiar con el trauma de la muerte de su madre.

El duque de Sussex afirma que su familia trató de evitar que él y Meghan se fueran cuando ella tenía tendencias suicidas y admite haber bebido y consumido drogas a los 30 años para "enmascarar sus emociones". "Pensé que mi familia ayudaría, pero cada pregunta, solicitud, advertencia, lo que sea, acababa recibiendo un silencio total. Es una negligencia total", subraya sobre su situación de aquel entonces.

Harry le dijo a Winfrey que el trauma de su infancia era profundo. "Siempre quise ser normal, en lugar de ser el Príncipe Harry, simplemente ser Harry", dice. "Fue una vida desconcertante y, desafortunadamente, cuando pienso en mi madre, lo primero que me viene a la mente es siempre lo mismo, una y otra vez: atado al coche, con el cinturón de seguridad cruzado. Mi hermano en el coche también, y mi madre conduciendo y siendo perseguida por tres, cuatro, cinco ciclomotores con paparazzi encendidos", añade.

El príncipe Harry intentó apartar de su mente a Diana de Gales

El príncipe asegura que su madre era vulnerable, estaba expuesta y no recibía apoyo. "Casi no podía conducir debido a las lágrimas, no había protección. Uno de los sentimientos que surgen es la impotencia. Ser demasiado joven, ser un chico demasiado joven para poder ayudar a una mujer, en este caso, a tu madre. Y eso sucedió todos los días hasta el día en que ella murió", señala.

Harry explicó que simplemente trató de apartar a su madre de su mente. "No quiero pensar en ella, porque si pienso en ella, me va a sacar a relucir el hecho de que no puedo traerla de vuelta y me va a entristecer ¿Cuál es el punto de pensar en alguien que has perdido y que nunca volverás a recuperar? Simplemente decidí no hablar de eso", dijo.

El príncipe Harry: "Siento que estoy fuera del sistema, pero todavía estoy atrapado allí"

"Los miembros de la familia han dicho que simplemente juegue y la vida será más fácil", le dijo Harry a Winfrey. "Pero tengo mucho de mi madre en mí. Siento que estoy fuera del sistema, pero todavía estoy atrapado allí. La única forma de liberarse y escapar es decir la verdad", subrayó Harry, quien añadió que la atención que reciben él y su esposa le hacen "hervir la sangre".