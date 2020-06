Melania e Ivanka no se pueden ver: la primera dama le llama la princesa e Ivanka a ella, el retrato

The art of her deal: The untold story of Melania Trump' ('El arte de su acuerdo: la historia no contada de Melania Trump'), escrito por la reportera del 'Washington Post' Mary Jordan, demuestra que detrás de esas gafas oscuras y de un papel discreto, Melania sabe cómo negociar con Trump y ponerle contra las cuerdas. Ahora, el libro desvela que la primera dama se quedó lejos de la Casa Blanca no era solo para no interrumpir el año escolar de su hijo Barron, que entonces tenía 10 años, sino que mientras tanto, y sabiendo el impacto que su ausencia podía causar en la imagen del presidente, sirvió para alcanzar unos términos que garantizaran los derechos de su primogénito. El hombre recién nombrado más poderoso del mundo se vio obligado a renegociar su acuerdo nupcial.