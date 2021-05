Una menor se suicida tras denunciar los abusos sexuales sufridos por la policía colombiana

En redes sociales relató lo sucedido antes de acabar con su vida: “Cuando menos pensé, estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron…En medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban desnudando”