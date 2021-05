¿Qué está pasando en Colombia?

Las protestas y movilizaciones que están teniendo lugar en Colombia en los últimos días han arrojado un saldo de decenas de ciudadanos muertos , la militarización del espacio público y cortes y bloqueos de internet en ciudades como Cali. Este artículo que publica 'The Conversation' , refleja que estos eventos nos recuerdan, de alguna manera, las dinámicas que se han observado en otros países como Birmania , donde las juntas militares controlan el gobierno.

¿Fueron los impuestos la razón de las protestas?

El presidente Iván Duque eventualmente retiró la propuesta , pero la clara desconexión entre el gobierno y la población ya se había hecho manifiesta, no solo por la propuesta de reforma, sino también por los abusos por parte de policía de Colombia sobre la ciudadanía.

La llamada formulación “técnica” de la reforma tributaria no parecía tener presente la difícil situación de la mayor parte de la sociedad colombiana. Los cambios en el IVA, por ejemplo, afectaban a bienes esenciales de consumo y, por tanto, limitaban cualquier posibilidad de contar con apoyo popular a la propuesta. Pero otros elementos de la reforma beneficiaban al sector privado y a ciertos grupos económicos.

3,6 millones de pobres más por la pandemia

En un país en el que el empleo en el sector informal alcanza más de la mitad de la fuerza laboral , y la mayoría de trabajadores no cuenta con ingresos estables o acceso asegurado a seguridad social y otros derechos laborales, el anuncio de un incremento en los impuestos que afectaría su consumo fue obviamente recibido con descontento.

El enfoque distante del Gobierno actual no logra reconocer las experiencias vividas por aquellas personas que luchan por sobrevivir en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, estas respuestas displicentes y la marcada brecha entre las élites del poder y la ciudadanía ilustran y hacen explícito, para bien o mal, lo que el Gobierno actual considera la relación deseada entre el estado y la sociedad.

Las movilizaciones como respuesta a los acuerdos de paz firmados en 2016

Las protestas no son un fenómeno nuevo: habían ganado fuerza tras la firma de los acuerdos de paz en 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Las movilizaciones, por tanto, expresan diversos clamores que permanecen inadvertidos por el estado en los últimos años, incluyendo la violencia perdurable contra activistas y líderes sociales, las demandas por una reforma del Estado, y el silencio del Gobierno frente a la crecida violencia contra grupos ciudadanos no armados perpetuada tanto por actores estatales como no estatales.