Muere una mujer atacada por un oso mientras plantaba árboles en Alberta, Canadá

El ataque se produjo por un oso negro , uno de los depredadores más grandes que hay en el país, pero que según los expertos no suele ser usual que ataquen a los humanos.

En información recogida por The Guardian, la mujer fue evacuada en helicóptero y llevada al aeropuerto donde le esperaba una ambulancia, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida, señaló el portavoz Savinkoff. La familia de la víctima ha pedido que no se difunda la identidad de la mujer.