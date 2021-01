Muere el banquero Benjamin de Rothschild a los 57 años a causa de un infarto

El 'holding' familiar supervisa el grupo financiero franco-suizo Edmond de Rothschild Group, con sede en Ginebra, que se especializa en banca privada y gestión de activos y no tiene ninguna relación con el banco de inversión franco-británico Rothschild and Co. El valor de los activos gestionado por el grupo asciende a 173.000 millones de francos suizos (160.000 millones de euros), según la agencia AFP.