Muere una bebé de cinco meses por coronavirus: tenía el 80% de los pulmones comprometidos

Su madre, Sameque Vitória Góis, de 22 años, aseguró que su bebé estaba sana y que no tenía ninguna patología previa, a pesar de que había nacido prematura. Al llegar al hospital, la madre denuncia que los sanitarios no le realizaron la prueba del coronavirus a la pequeña, que fue diagnosticada en un primer momento con una bronquiolitis, una infección de los bronquiolos pulmonares.

"Tenía fiebre alta de 40 grados y tenía una anemia muy fuerte. Además, sufrió un neumotórax , y tuvo que someterse a una cirugía de emergencia, para que le pusieran drenajes en los pulmones para sacar el aire. Casi no podía respirar", narra su madre.

Tras esta tragedia, la madre de la menor ha querido utilizar su historia oara concienciar a la población de los peligros del coronavirus: "Sé que mi beba vino a dar una advertencia a las madres. Y la advertencia es: use siempre una máscara. No dejes que nadie se acerque a ti ni a tus bebé. No recibas visitas. Este virus es traicionero y puede matar a tus hijos", advirtió.