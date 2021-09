Muere una niña de un año olvidada en el interior del coche en el que pasó ocho horas a altas temperaturas

La madre había dejado a dos de sus hijos, de cinco y tres años, en la guardería, pero que a la bebé pensaba dejarla más tarde, según informó el sheriff del Condado de Harris. "Ella nos dijo que dejó a la niña de cinco años y al niño de tres, pero no a la más pequeña, de un año de regreso con la intención de dejarla más tarde después de que ella hiciera sus gestiones", según publicó ABCNews.



El alguacil Thomas Gilliland explicó que la madre "en algún momento entre llegar a casa y entrar se despistó y no regresó por la niña, por lo que esta se quedó dentro del vehículo". Los agentes calculan que la niña permaneció encerrada en el coche ocho horas, desde las 8:30 a.m. hasta las 5:30 p.m., aunque se esperan los resultados de la autopsia.