El guitarrista y bajista no se había vacunado porque consideraba que la pandemia era un " complot judío ", explica el diario ABC . El músico falleció el pasado 1 de enero pero la noticia no ha trascendido hasta esta semana.

Entre sus mayores éxitos se encuentran las canciones "Smash The Ira" (Aplasta al IRA), "The Snow fell" (que habla sobre los últimos momentos de la vida de Adolf Hitler) o "When the boat comes in" (en la que destacan su visión positiva sobre el esclavismo).