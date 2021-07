Las redes sociales de Harmon han sido un escaparate constante de apoyo a las teorías antivacunas y un potente altavoz desde el que criticaba a médicos, sanitarios y políticos por su lucha contra una pandemia que no reconocía.

En alguno de sus mensajes llegó a asegurar que "tengo 99 problemas, pero la vacuna no es uno de ellos". Tras reconocer que "he luchado contra esto tan duro como he podido", Harmon aceptó ser intubado y conectado a un respirador artificial para intentar superar la grave neumonía que le había ocasionado el contagio con el virus de la covid-19.