Muere una mujer de coronavirus tras dar a luz: solo pudo sostener a su bebé durante unos minutos

Tres semanas antes de tener que dar a luz, Kristen McMullen se infectó de coronavirus . El 21 de julio, tuvieron que ingresarla por neumonía en el hospital, donde estuvo cuatro días antes de que le diesen el alta con antibióticos. En menos de 48 horas, el 26 de julio, tuvo que regresar al centro médico. No podía respirar y estaba preocupada por su bebé.

Su familia no se explica cómo una joven sana no pudo recuperarse de la covid-19. Su tío, James Syverson, ha dicho a NBC News, que pensaban que la joven, que siempre quiso ser madre, simplemente, pasaría el virus y volvería a casa dado que era joven y no tenía otros problemas de salud.