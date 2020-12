Una niña de 3 años muere congelada tras dormir en el rellano de su casa: investigan si los padres la echaron de casa

“Acosté a Angelina en la cama y se durmió antes de medianoche. Nosotros vimos un poco la televisión y también nos fuimos a dormir”, ha declarado la madre a la Policía de Satka, en Rusia. “ Cuando nos despertamos no estaba en su cama . La encontramos en el pasillo tirada en el suelo”, continuaba relatando.

Ella misma asegura que la niña de tres años era sonámbula y que no regresó al interior de la vivienda. “Lo más probable es que no pudiera encontrar el pomo de la puerta en plena oscuridad y no pudiese entrar”, con estas palabras se defiende la madre de las acusaciones.