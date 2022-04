Muere el primer niño por hepatitis aguda de origen desconocido en Reino Unido

Un niño con hepatitis aguda de origen desconocido ha muerto en Reino Unido

La enfermedad, cuyo origen se notificó el 5 de abril, se extiende ya por 13 países

Un total de 169 niños tienen hepatitis de origen desconocido, 13 de ellos en España

La hepatitis aguda de origen desconocido que se extiende ya por 12 países y afecta a 169 niños, 13 de ellos en España, se ha cobrado su primera víctima mortal en Reino Unido, el país que acumula más casos, según ha comunicado la OMS.

13 casos en España

Según ha desgranado la OMS en un comunicado, hasta el 21 de abril se han notificado casos agudos de hepatitis de origen desconocido en Reino Unido (114), España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda (< 5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumanía (1) y Bélgica (1).

Además, el organismo, que no ha dado más datos sobre el niño fallecido, ha informado que los casos registrados hasta el momento tienen edades comprendidas entre 1 mes y 16 años. Asimismo, ha especificado, 17 niños (aproximadamente el 10%) han requerido trasplante hepático.

El adenovirus, principal hipótesis de agente causal

La OMS, que aún investiga el agente causal de esta enfermedad, se plantea como hipótesis el adenovirus o resfriado común ya que, entre todos los casos, lo han detectado en 74. Además, han identificado infección por covid-19 en 20 casos y los dos virus, en 19.

En este sentido, indican que en Reino Unido, donde se ha notificado la mayoría de los casos hasta ahora, se ha observado "un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de Covid-19". Lo mismo han comprobado en Países Bajos.

Reconocen, sin embargo, que esta detección podría deberse a un aumento de las pruebas: "Debido a la mejora de las pruebas de laboratorio para adenovirus, esto podría representar la identificación de un resultado raro existente que ocurre en niveles no detectados anteriormente y que ahora se reconoce debido al aumento de las pruebas".

No obstante, el adenovirus, aseveran, "no explica completamente la gravedad del cuadro clínico". "La infección por adenovirus tipo 41, el tipo de adenovirus implicado, no se ha relacionado previamente con una presentación clínica de este tipo. Los adenovirus son patógenos comunes que generalmente causan infecciones autolimitadas. Se propagan de persona a persona y, con mayor frecuencia, causan enfermedades respiratorias, pero según el tipo, también pueden causar otras enfermedades, como gastroenteritis (inflamación del estómago o los intestinos), conjuntivitis (ojo rosado) y cistitis (infección de la vejiga). Hay más de 50 tipos de adenovirus inmunológicamente distintos que pueden causar infecciones en humanos. El adenovirus tipo 41 se presenta típicamente como diarrea, vómitos y fiebre, a menudo acompañados de síntomas respiratorios", explican.

"Factores como una mayor susceptibilidad entre los niños pequeños después de un nivel más bajo de circulación de adenovirus durante la pandemia de covid-19, la posible aparición de un nuevo adenovirus, así como la coinfección por SARS-CoV-2, deben investigarse más a fondo. Las hipótesis relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra la covid-19 actualmente no se respaldan, ya que la gran mayoría de los niños afectados no recibieron la vacuna contra la covid-19. Es necesario excluir otras explicaciones infecciosas y no infecciosas para evaluar y gestionar completamente el riesgo", añaden.

Además, el organismo admite que aún no ha determinado si el incremento de los casos notificados de hepatitis aguda de origen desconocido se debe a un aumento de la enfermedad o de la conciencia de que existen casos.

Síntomas de la hepatitis aguda de origen desconocido

Por otro lado, informan, que “el síndrome clínico entre los casos identificados es hepatitis aguda (inflamación del hígado) con enzimas hepáticas marcadamente elevadas”. Entre los síntomas, muchos de los casos informaron de “dolor abdominal, diarrea y vómitos” antes de presentar hepatitis aguda grave y niveles elevados de enzimas hepáticas (aspartato transaminasa (AST) o alanina aminotransaminasa (ALT) superiores a 500 UI/L) e ictericia. La gran parte de ellos no presentaron fiebre.

“Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E) no se han detectado en ninguno de estos casos”, agregan. Asimismo, “los viajes internacionales o los enlaces a otros países según la información actualmente disponible no se han identificado como factores”.

Los primeros casos de hepatitis aguda de origen desconocido

El 5 de abril, por primera vez, Reino Unido notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) 10 casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños menores de 10 años previamente sanos, en edades que oscilaron entre los 11 meses y los cinco años, por lo que las autoridades pusieron en marcha una investigación que ha arrojado un total, hasta el momento, 169 casos con un rango de edad más amplio que en su origen.

Se espera que con la notificación de nuevos casos junto con una búsqueda de más exhaustiva "se pueda confirmar la causa y se puedan implementar medidas de control y prevención más específicas".