Muere el actor estadounidense Roy Horan, protagonista de las películas de artes marciales de Bruce Lee

Horan, conocido por haber protagonizado las películas de artes marciales de Bruce Lee, entre ellas 'Deadly Kung Fu' en 1975 y 'Game of Death II' en 1981, era el padre de la también actriz Celina Jade, conocida por su papel en 'Legendary Assassin'.

El actor y ejecutivo de cine falleció el pasado 12 de octubre , pero hasta ayer miércoles no salió a la luz la triste noticia de su pérdida, según informa Daily Star.

Horan debutó en el cine con la película de 1976 'El secreto de Bruce Lee' donde daba vida a Charlie. Un año más tarde, interpretó a Tolstoi en la película 'Snuff Bottle Connection' , y a un sacerdote ruso en ' Snake in the Eagle's Shadow' en 1978, junto con Jackie Chan y Hwang Jang Lee.

Otros de sus exitos fueron 'Art of High Impact Kicking' en 1981 y 'No Retreat, No Surrender 2', donde interpretó a American Consular junto con Hwang Jang Lee.