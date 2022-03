La ciudad de Sumy ha sido bombardeada esta madrugada desde el aire sin piedad . Hay, al menos, 10 víctimas mortales, incluidos niños . Mientras el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski , lanza un mensaje desde su despacho en Kiev asegurando que no tiene miedo a nadie, las tropas rusas atacan sin piedad las ciudades ucranianas.

"Estoy en Kiev. En la calle Bankova (residencia de la oficina del presidente) No me escondo. Y no tengo miedo de nadie. Durante todo el tiempo que sea necesario para ganar esta guerra", ha asegurado.